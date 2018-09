Opnieuw passagiers onwel op vluchten naar VS

Weer hebben de Amerikaanse autoriteiten alarm geslagen vanwege ziekteverschijnselen bij passagiers aan boord van internationale vluchten. Het gaat om twee toestellen van American Airlines die vanuit Parijs en M√ľnchen waren vertrokken naar Philadelphia.

In totaal zouden twaalf mensen kampen met griepachtige symptomen. Passagiers en bemanningsleden aan boord van de vliegtuigen moesten een medische controle ondergaan. Het gaat om ongeveer 250 mensen.

Woensdag werd een vliegtuig dat van Dubai naar New York vloog in quarantaine geplaatst vanwege plotselinge ziektegevallen aan boord. Zij bleken griep te hebben, maakte de burgemeester van New York De Blasio bekend. Het toestel maakte een tussenstop in Mekka, waar sprake zou zijn van een uitbraak van griep. Dat is volgens De Blasio een mogelijke verklaring voor de ziektegevallen.