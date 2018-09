Presidentskandidaat Brazilië neergestoken

De uiterst rechtse Bolsonaro, die soms wordt vergeleken met Donald Trump en met de Filipijnse president Duterte, staat hoog in de peilingen voor de presidentsverkiezingen volgende maand.

"Omdat president Lula in de gevangenis zit en niet mag meedoen aan de presidentsverkiezingen is Bolsonaro de absolute favoriet, maar hij is niet onomstreden", zegt correspondent Marc Bessems.

"Hij wordt vaak gezien als extreemrechts, onder meer omdat hij positieve uitspraken heeft gedaan over de militaire dictatuur in het land. Hij heeft bijvoorbeeld een hoge militair opgehemeld die destijds berucht was omdat hij mensen martelde."

Ook deed Bolsonaro uitspraken die door zijn tegenstanders worden gezien als vrouwonvriendelijk. Bessems: "Tegen een vrouw in het congres zei hij dat ze het niet verdiende om te worden verkracht, waarmee hij eigenlijk bedoelde dat ze te lelijk was om sex mee te hebben."

Racisme

Bolsonaro is door tegenstanders meerdere keren beschuldigd van racisme. "Maar volgens zijn voorstanders zijn die uitspraken uit hun verband gerukt,"zegt Bessems.

De presidentskandidaat heeft zijn populariteit vooral te danken aan zijn standpunt dat er veel harder moet worden opgetreden tegen criminaliteit. "Vandaar ook die vergelijking met Duterte", zegt Bessems. "Mensen zijn die criminaliteit zat. In 2017 kwamen ruim 60.000 mensen door geweld om het leven. En gemiddeld schoot de politie vorig jaar per dag 14 mensen dood."

Corruptie

Ook stelt Bolsonaro zich hard op als het gaat om corruptie. Bessems: "Zijn aanhang ziet hem als iemand die niet corrupt is, waardoor hij volgens hen dus hard zal optreden tegen corrupte politici. Dat is in dit land van enorme schandalen aantrekkelijk."

Bolsonaro mag dan bovenaan staan in de peilingen, hij kan niet rekenen op meer dan 20 procent van de stemmen. "Dat betekent dat ook een heleboel mensen tegen hem zijn. Hij is wel een van de grote kanshebbers, maar hoe de verkiezingen lopen en tegen wie hij het zal moeten opnemen, is niet te zeggen", zegt Bessems.