Het zou bij verhoor zomaar over de hobby's van Jos B. kunnen gaan

Jos B. is in Nederland en waarschijnlijk is hij vanavond direct ondervraagd. Hoe zal het verhoor van de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen eruit zien? Twee criminologen die we spraken hopen niet dat zo snel mogelijk een bekentenis krijgen het uitgangspunt is voor de ondervragers. Alleen een 'ja, ik heb het gedaan' is niet voldoende. Het bewijst niets.

De insteek van het gesprek moet dus zijn dat de hele waarheid boven tafel komt, stellen de twee criminologen. En het liefst stapje voor stapje.

Hoe meer een verdachte praat, hoe groter de kans dat het bewijs overeind blijft in de rechtbank. "Het kan het verschil zijn tussen of iemand wordt vervolgd voor moord of doodslag. Dat scheelt nogal in de straf die iemand krijgt", zegt Jasper van der Kemp van de Vrije Universiteit in Amsterdam. "De informatie die je krijgt moet te controleren en verifiëren zijn. Dat kan simpelweg niet alleen met een schuldbekentenis."

Er zit natuurlijk veel druk op voor de politie om met 'resultaat' te komen, zegt Willem-Jan Verhoeven, criminoloog van de Erasmus Universiteit. "Daardoor kun je sneller geneigd zijn om op zoek te gaan naar een bekentenis, dat hebben we in het verleden weleens gezien."

Respect krijgen voor elkaar

Een verdachte moet dus gaan praten, een verhaal vertellen. Verhoren beginnen daarom vaak bij wat zich het best laat omschrijven als een kennismakingsgesprek. In recherchetermen heet dat een 'sociaal verhoor'. De politie tast daarbij af en stelt heel algemene vragen.

"Het werkt niet als je direct vraagt: wáár was jij die nacht? Je wilt iemand hebben die bereid is te praten", zegt Van der Kemp. Volgens Verhoeven is het daarom maar de vraag of het zin heeft om hem direct met het dna-bewijs te confronteren. "Dat zal denk ik niet gebeuren."