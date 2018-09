Gedrogeerd, ontvoerd en verkracht, en na 6 jaar gevlucht uit China

Persbureau AP maakte een reconstructie van Marip Lou's verhaal. Een uitgebreide versie van dit artikel verscheen dinsdag op NOS.nl.

De Myanmarese vrouw is een van de 1100 vrouwen die sinds 2010 naar China zijn gesmokkeld. Er is vermoedelijk een grote vraag naar bruiden over de grens vanwege China's jarenlange eenkindpolitiek. Als gevolg daarvan is er mannenoverschot.