Blije reacties na schrappen loonmaatregel arbeidsgehandicapten

Ook de jongerenorganisatie van het CDA is blij. De jongeren hadden binnen hun partij al geprotesteerd tegen het plan dat met goedkeuring van de CDA-top in het regeerakkoord is gekomen. "Het idee om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon te betalen was niet alleen in strijd met mensenrechtenverdragen, het is ook gewoon onmenselijk", zegt voorzitter Lotte Schipper van het CDJA.

Onuitvoerbaar

Het kabinet was van plan om de loonkostensubsidie voor werkgevers van arbeidsgehandicapten af te schaffen. In ruil daarvoor mochten werkgevers minder betalen dan het minimumloon. Arbeidsgehandicapten zouden vervolgens zelf bij de gemeente een uitkering moeten aanvragen om hun inkomen aan te vullen.

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken kwam tot de conclusie dat de maatregel onuitvoerbaar was en voor werkgevers en werknemers veel te ingewikkeld zou worden. Daarom schrapt zij dit plan uit het regeerakkoord en gaat op zoek naar andere maatregelen om meer mensen aan een baan te helpen.