Cliënten beschermde woonvorm ontdekken gevoelig rapport op gemeentewebsite

De gemeente Tynaarlo heeft onbedoeld een rapport met gevoelige informatie gepubliceerd op de eigen website, meldt RTV Drenthe. In het rapport staat informatie over een beschermde woonvorm in Wijster. Daar wonen mensen met een licht verstandelijke beperking of depressie.

De bewoners hebben het rapport zelf ontdekt en volgens de directeur van de woonvorm, De Brink-Akker, zijn ze behoorlijk van slag. "Mijn telefoon stond roodgloeiend van berichten van bewoners. Ze zijn bang, omdat de informatie makkelijk terug te leiden is naar medebewoners", zegt ze tegen RTV Drenthe.

Brandveiligheid

In het rapport staat onder meer dat het gebouw niet zou voldoen aan de brandveiligheid, er een cliënt in een kippenschuur woont en dat de 90-jarige moeder van de directrice de 24-uurszorg op zich neemt.

"We hebben inmiddels veel verbeterd en dit geeft een vertekend beeld. De kippenschuur is na een brand gerenoveerd tot woning. Mijn moeder was inderdaad toentertijd aanwezig bij 24-uurs diensten, maar ik sliep drie minuten verderop met de telefoon naast mijn hoofdkussen", zegt de directeur.

In het rapport worden geen cliënten genoemd. De directrice en haar ex-partner worden wel bij de volledige naam genoemd en er staan persoonsgegevens in van de kwaliteitsmanager.

Technische fout

Een woordvoerder van de gemeente laat aan de regionale omroep weten dat het stuk onbedoeld op de website is geplaatst. Naar aanleiding van klachten zou Tynaarlo het rapport hebben geprobeerd te verwijderen, maar door een technische fout lukte dat niet. De gemeente lijkt het rapport alsnog offline te hebben gehaald.

Drentse gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo zegden eerder het contract met de zorginstelling op. Dat gebeurde omdat de zorg die geleverd werd, niet de zorg is die was afgesproken.