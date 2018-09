Passagiers quarantaine-vliegtuig New York hebben griep

Tien passagiers van een vliegtuig dat gisteren van Dubai naar New York vloog en daar onder quarantaine werd geplaatst vanwege plotselinge ziektegevallen aan boord, blijken griep te hebben. Dat heeft de burgemeester van New York bekendgemaakt.

De tien blijven uit voorzorg in het ziekenhuis totdat er meer tests zijn gedaan om te bepalen welke griep ze onder de leden hebben. De autoriteiten in New York plaatsten de Airbus A230 van Emirates gisteren onder quarantaine nadat negentien mensen aan boord onwel waren geworden. Het dubbeldeks toestel had 521 mensen aan boord. Pas na enkele uren mochten ze op JFK Airport van boord, waarna ze allemaal op koorts werden onderzocht.

Mekka

Mensen klaagden over hoofdpijn, hoesten, keelpijn en koorts. Van de negentien zieken werden er tien in een ziekenhuis opgenomen, onder wie zeven bemanningsleden. De andere negen werden ter plaatse behandeld.

De woordvoerder van burgemeester De Blasio van New York zei gisteren dat het vliegtuig op weg van Dubai naar New York nog een tussenstop heeft gemaakt in Mekka, waar sprake zou zijn van een uitbraak van griep. Dat is volgens hem een mogelijke verklaring voor de ziektegevallen.