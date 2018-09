Duitse moskee: 'Jawed S. kwam vaak bidden, verder een gewone asielzoeker'

De asielprocedure van Jawed S. werd vorig jaar augustus afgewezen. Het beroep loopt nog. "Het is erg frustrerend als je Syrische huisgenoten wel mogen blijven, en jouw verzoek wordt afgewezen. Dan valt de grond onder je voeten weg", zegt Hans-G√ľnter Wustmann, leidinggevende bij de instelling die de woongroepen voor jongeren runt.

"Het was schrokkend te horen dat Jawed verdachte is in de zaak in Amsterdam", vertelt hij. "Je vraagt je toch continu af of we iets hadden moeten merken. Hebben we iets fout gedaan?"

De voorzitter van de Fatih Sultan Moskee zegt dat er iedere vrijdag wel 250 tot 300 mensen naar de moskee komen. Veel gelovigen komen uit het buitenland en zijn asielzoekers. "Ik kan hier niet alle mensen controleren. Iedereen is in principe welkom, maar ik ga met de politie om tafel om te bespreken hoe ik radicale mensen als Jawed hier kan weren."