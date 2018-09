Studenten-tentenkamp Groningen niet populair, 'daar slapen totaal niet fijn'

RUG-woordvoerder Jorien Bakker ziet het liefst zo min mogelijk studenten in het tentenkamp. "Hoe minder, hoe beter", zegt zij. "Dat betekent namelijk dat studenten zelf iets gevonden hebben en elders overnachten."

Toch is het huisvestingsprobleem allerminst verholpen, zegt Bushoff. "Ondanks dat steeds meer studenten een kamer vinden, is de situatie nog steeds triest. Iedereen die in Groningen komt studeren, met name internationale studenten, moet zeker zijn van een prettige en betaalbare woonruimte. Momenteel verblijven nog 200 studenten in dure hostels, 40 in een hotelboot en dus enkele tientallen in het tentenkamp."

Bushoff hoopt dat eind september het probleem verholpen is, maar vreest het ergste voor volgend jaar. "Vorig jaar hadden we al een huisvestingsprobleem, dit jaar is het nog erger. Het ontbreekt de RUG en de Hanzehogeschool Groningen aan een langetermijnvisie. Het probleem mag volgend jaar niet nóg groter zijn."