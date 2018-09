Nieuwe stap in onderzoek brugongeluk Genua

Het Openbaar Ministerie van Genua verdenkt zeker twintig personen van dood door schuld bij het brugongeluk in Genua. Het OM stelt onderzoek in naar topmensen van Autostrade per l'Italia, het bedrijf dat de snelwegbrug beheerde, en ambtenaren van het ministerie van Transport.

Volgens correspondent Angelo van Schaik komt de verdenking niet als een verrassing. ''Vlak na het ongeluk wees de politiek eigenlijk meteen naar Autostrade, waarna het OM van Genua een juridisch onderzoek startte. Nu komen zij tot dezelfde conclusie, namelijk dat er sprake is van nalatigheid van Autostrade.''

Nalatigheid

Ook het ministerie wordt verdacht van nalatigheid. ''Zij moeten controle uitoefenen op wat Autostrade doet, namelijk de wegen en bruggen goed onderhouden. Blijkbaar is dat dus niet goed gebeurd.''

Zo'n twintig personen worden nu gedagvaard door het OM. Wie dat zijn is nog niet bekend. ''Als de dagvaarding terechtkomt bij de advocaten, dan weten we wie die mensen zijn'', legt Van Schaik uit. ''Dit zullen waarschijnlijk topmensen zijn van Autostrade, maar ook hoge ambtenaren van het ministerie van Transport.''

Op 14 augustus stortte de snelwegbrug bij Genua in. Daardoor kwamen 43 mensen om het leven.