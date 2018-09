Eerste stap gezet naar tuchtrechtzaak ING

De Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend bij ING over de witwaszaak waarin de bank deze week een schikking trof. Een informatieverzoek is de eerste stap om een tuchtrechtelijke vervolging in te stellen tegen de bankiers die verantwoordelijk zijn voor het falend toezicht bij ING.

De stichting wil van ING weten of de strafbare feiten ook hebben plaatsgevonden na 1 april 2015, het moment dat de bankierseed in Nederland van kracht werd en of bankiers die verantwoordelijk waren voor het voorkomen van witwaspraktijken de eed hebben afgelegd. Als dat zo is, dan kan de stichting een formeel tuchtrechtelijk onderzoek starten en de bankiers veroordelen.

Het Openbaar Ministerie heeft vastgesteld dat het toezicht op witwassen bij ING in elk geval ernstig gefaald heeft in de periode 2010 tot 2016.

Geen strafvervolging

ING heeft een schikking getroffen en moet 775 miljoen euro betalen aan het Openbaar Ministerie, maar bankmedewerkers worden niet vervolgd. Hoofdofficier van justitie Margreet Fröberg zegt dat er wel intensief onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid om individuele medewerkers van ING voor de rechter te krijgen.

"De FIOD heeft er met een groot team duizenden uren tijd aan besteed. Er zijn doorzoekingen geweest bij ING er is van alles in beslag genomen: e-mails en administratie. Er zijn ook telefoontaps geweest, maar we hebben niet kunnen vinden dat er specifieke natuurlijke personen schuldig zijn."

Voordat het OM tot vervolging kan overgaan, moet vaststaan dat een medewerker persoonlijk betrokken is bij het strafbare feit, en actief iets heeft gedaan of nagelaten om witwassen mogelijk te maken. "Dat hebben wij niet kunnen ontdekken."

Beroepsverbod

De tuchtrechter kan al tot vervolging en veroordeling overgaan als vaststaat dat een bankmedewerker zich niet integer of zorgvuldig heeft gedragen. De zwaarste straf die de tuchtrechter in de financiële sector kan opleggen is een beroepsverbod voor drie jaar. Maar de tuchtrechter kan ook besluiten tot een boete van maximaal 25.000 euro, een berisping of een verplichting om een opleiding te volgen over ethiek.

Een woordvoerder van de Stichting Tuchtrecht Banken kan niet aangeven hoe lang het proces gaat duren. "Soms lukt het om binnen een paar weken tot een veroordeling te komen, maar als de zaak complex is kan het ook lang duren."