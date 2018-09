Bedreiger Wilders blijft langer vastzitten

Het filmpje werd op 27 augustus op Facebook geplaatst en onmiddellijk serieus genomen door de autoriteiten. De volgende ochtend werd de man aangehouden op station Den Haag Centraal. Hij was ongewapend en had een Pakistaans paspoort bij zich.

Volgens het OM is het onderzoek in volle gang en zit de man in beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Afgeblazen

Twee dagen na het incident maakt de PVV-leider bekend dat hij de cartoonwedstrijd over de profeet afblies vanwege dreigementen aan zijn adres en aan dat van anderen.

Mensen konden 10.000 dollar winnen met een spotprent over Mohammed. De aankondiging van de wedstrijd leidde vooral in Pakistan tot een golf van verontwaardiging. Duizenden mensen liepen daar mee in een protestmars.