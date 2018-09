Archeologen leggen 'Romeinse A1' bloot in Leidsche Rijn

Archeologen hebben in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn een bijna tweeduizend jaar oude weg blootgelegd. Deze 'Romeinse A1' was een belangrijke verkeersader in die tijd. "De weg is van grind en dateert van ongeveer 150 jaar na Christus", zegt archeoloog Herre Wynia. Hij spreekt van een bijzondere vondst.

De bouwwerkzaamheden in Leidsche Rijn hebben al veel Romeinse pareltjes opgeleverd. De Romeinse weg van zeshonderd meter lang is een van de topstukken, zegt archeoloog Herre Wynia tegen RTV Utrecht. Al in 1997 vonden gravers de eerste delen van de weg, maar pas recent is de weg voor een groot deel opgegraven.

"We krijgen steeds meer verrassende inzichten", zegt Wynia. Zo komen de onderzoekers veel te weten over logistiek en bouw in de tweede eeuw van onze jaartelling. De bouw van de weg moet enorm veel tijd en energie in beslag hebben genomen. "Er liggen massa's grind, die moeten ooit met schepen zijn aangevoerd."

Alleen zaterdag tijdens Open Monumentendag krijgen mensen de kans over een stukje van de weg te lopen. "Ze mogen een stukje Romeins grind meenemen als souvenir. Daarna gaan we verder met graven. Na de opgraving kijken we hoe we de weg verder in de nieuwe plannen kunnen opnemen."