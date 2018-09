Daders brute verkrachting hotel Zuid-Sudan veroordeeld

De militaire rechtbank in Zuid-Sudan heeft celstraffen opgelegd aan tien militairen voor hun rol bij de gewelddadige aanval op een hotel in de hoofdstad Juba in 2016. Daarbij werden dertig buitenlandse hulpverleners mishandeld en bruut verkracht en kwam een lokale journalist om.

De rechtbank veroordeelde de overheid van Zuid-Sudan tot het betalen van een schadevergoeding. Ieder slachtoffer van verkrachting ontvangt zo'n 4000 dollar. De nabestaanden van de omgekomen journalist krijgen 51 dieren voor hun veestapel.

Eén verdachte van de aanval is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Bekijk hier een reconstructie van de aanval op het Hotel Terrain, waar veel buitenlandse hulpverleners logeerden: