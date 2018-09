Historisch uitspraak in India: seks met zelfde geslacht niet meer strafbaar

Het Indiase Hooggerechtshof heeft in een historische uitspraak besloten dat seks tussen mensen van hetzelfde geslacht niet meer strafbaar is. De uitspraak is een overwinning voor de LGBT-gemeenschap in het land met bijna 1,3 miljard inwoners.

De hoge rechters zetten een streep door een 157 jaar oude wet die stamde uit de tijd van de Britse koloniale overheersing, de zogenoemde section 377-wet. In die wet was opgenomen dat op "onnatuurlijke overtredingen" een celstraf van maximaal tien jaar stond. Seks tussen mensen met hetzelfde geslacht werd beschouwd als zo'n overtreding.

In 2013 was er al een poging de wet te schrappen, maar toen bleken de rechters nog niet te overtuigen. Vandaag was dat anders. De vijf rechters stemden unaniem voor afschaffing van de wet. De zaak was aangekaart door tientallen Indiase homo's en lesbiennes.