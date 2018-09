Noord- en Zuid-Korea gaan opnieuw praten over denuclearisatie

Noord- en Zuid-Korea gaan weer om tafel om te praten over denuclearisatie. Leiders van de beide landen zullen elkaar op 18 september ontmoeten voor een driedaagse top in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, aldus de Zuid-Koreaanse autoriteiten.

Volgens het zuiden heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un opnieuw toegezegd al zijn nucleaire wapens te willen vernietigen. Al liet Kim ook blijken meer vertrouwen te willen van de internationale gemeenschap. Hij wees daarbij op de preventieve maatregelen die het land al heeft genomen, zoals het ontmantelen van een testlocatie.

Persbureau AP schreef eerder dat uit onafhankelijke onderzoeken blijkt dat het Noord-Koreaanse regime zijn nucleaire activiteiten de laatste tijd juist weer heeft opgeschroefd.

Kim: geloof in Trump 'onveranderd'

Kim zou Zuid-Korea ook hebben toevertrouwd dat zijn geloof in de Amerikaanse president Trump "onveranderd" is. Hij wil zowel de denuclearisatie als een einde aan de vijandelijke verstandhouding tussen Noord-Korea en de VS nog binnen Trumps eerste presidentstermijn laten plaatsvinden.

De relatie tussen Noord-Korea en de VS is sterk bekoeld sinds de ontmoeting tussen Kim en Trump in juni. De twee spraken toen van een doorbraak, maar daar is concreet weinig van terecht gekomen. Eind vorige maand stelde minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zijn bezoek uit Noord-Korea uit vanwege gebrek aan vooruitgang.