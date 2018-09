Witte Huis-medewerker in NY Times: we voeren stil verzet tegen Trump

Binnen de Amerikaanse regering wordt 'stil verzet' gevoerd tegen president Trump. Dat schrijft een anonieme hooggeplaatste functionaris in het Witte Huis in een ingezonden stuk in The New York Times.

Volgens de auteur doen veel hoge ambtenaren alles wat ze kunnen om Trumps in hun ogen verkeerde beslissingen te dwarsbomen. "We proberen te doen wat goed is, zelfs als Donald Trump dat niet doet." Het handelen van Trump is "schadelijk voor de gezondheid van ons land", aldus de functionaris.

The New York Times schrijft dat het een "zeldzame stap" neemt door een anoniem stuk op de opiniepagina te plaatsen. Volgens de krant is de anonimiteit van de functionarisgerechtvaardigd omdat het stuk een belangrijk inzicht biedt. Zijn of haar naam is wel bekend bij de redactie.

De functionaris schrijft verder dat er door de regering wel degelijk successen zijn behaald, maar die komen "ondanks en niet dankzij het leiderschap van de president". Het leiderschap van Trump wordt omgeschreven als "onbesuisd, tegenstrijdig, bekrompen en ineffectief".

'Laffe persoon'

Trump heeft op Twitter woedend gereageerd op het ingezonden stuk. "Als deze laffe anonieme persoon daadwerkelijk bestaat, moet de Times, hem/haar in het kader van de nationale veiligheid onmiddellijk aan de overheid overdragen!".