Gewonden bij krachtige aardbeving in Noord-Japan

Het noorden van Japan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,7. Op het eiland Hokkaido raakten minstens 20 mensen gewond en er zijn ook vermisten.

De autoriteiten kregen honderden telefoontjes over ingestorte gebouwen en vermiste mensen. In de plaats Atsuma vond een enorme aardverschuiving plaats aan de rand van een berg, waardoor huizen werden verpletterd.

In meerdere gebieden is de stroom uitgevallen. Er is geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum van de beving lag enkele tientallen kilometers ten zuiden van de stad Sapporo.

Natuurgeweld

Japan is de laatste tijd vaker getroffen door natuurgeweld: dinsdag vielen door de orkaan Jebi zeker tien doden in het westen van Japan. En deze zomer had het land al te maken met extreme hitte, aardverschuivingen en overstromingen.