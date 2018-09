Kritiek VS over aanslag op station Amsterdam: informatie kwam te laat

Nederlandse inlichtingendiensten hebben niet snel genoeg contact gezocht met hun Amerikaanse collega's na de aanslag door Jawed S. op Amsterdam Centraal. Dat vindt Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. De twee slachtoffers van de aanslag zijn Amerikanen.

"Het lijkt erop dat hij als eenling heeft gehandeld. Maar als het een meer ingewikkelde aanslag was geweest met meer daders en opeenvolgende acties verspreid over meer dagen, dan heb ik zo mijn zorgen," zegt Hoekstra in De Telegraaf.

Als de informatie was gedeeld, hadden de diensten gezamenlijk een beter beeld over Jawed S. en over het risico op andere aanslagen kunnen krijgen. "Een deel van het systeem werkt heel goed. Tegelijkertijd kun je vaststellen dat er dingen misschien anders hadden gemoeten", aldus Hoekstra.

Volgens hem is de aanslag in Amsterdam op de ambassade uitgebreid geƫvalueerd en zullen de Amerikaanse veiligheidsdiensten dat ook doen met hun Nederlandse collega's.

Protocollen

De ambassadeur heeft wel een verklaring voor het 'gat' in de informatievoorziening, namelijk dat er al veertien jaar geen jihadistische terreuraanslag in Nederland is geweest. "We weten wat de protocollen zijn en wat we moeten doen", zegt hij in de krant. "Nu we ze eenmaal moeten gebruiken vragen we ons af of dit wel genoeg is."

Eerder had Hoekstra lof voor het snelle optreden van de politie op het station. Daardoor kon Jawed S. seconden nadat hij met een mes had ingestoken op de twee Amerikanen worden neergeschoten.