'Blok is niet langer de wat saaie, onberispelijke man'

Ondanks de grote woorden die werden gebezigd over de uitspraken van minister Blok van Buitenlandse Zaken mag hij aanblijven. "Een minister onwaardig", zei D66-leider Pechtold in het Kamerdebat over de kwestie. "Pijnlijk", zei Segers van de ChristenUnie. En ook regeringspartij CDA wilde nog een keer van Blok horen hoe hij zijn uitspraken nu precies had bedoeld.

De eigen partij van Blok, de VVD, "zat er wat relaxter in", zoals fractievoorzitter Dijkhoff het verwoordde. Maar ook hij vond dat de minister de volgende keer zijn woorden wat zorgvuldiger moet kiezen. Toch was er geen moment dat Blok het gevaar liep de politieke steun van de coalitie te verliezen.

Pechtolds grote broek

Stond de uitkomst van het debat daarmee niet eigenlijk al vast? Politiek redacteur Ron Fresen: "Nee, niet voor 100 procent. Maar het was natuurlijk wel zo dat niemand van de regeringspartijen uit was op zijn vertrek. Ondanks de harde woorden, zeker van Pechtold, die wel een erg grote broek aantrok."

Blok moest het dus nog wel goed doen in zijn verweer. Maar dankzij de gesprekken binnen de coalitie voorafgaand aan het debat, wist hij precies waar de gevoeligheden zaten, legt Fresen uit.

Steun kreeg Blok uit onverwachte hoek. De PVV dient regelmatig moties van wantrouwen in tegen ministers, maar dit keer niet. "Toen ik de uitspraken hoorde dacht ik: geweldig, wat een kanjer!" zei PVV-leider Wilders. Later noemde hij Blok "politiek gecastreerd" omdat hij werd gedwongen zijn uitspraken terug te nemen.

SGP-leider Van der Staaij acht de kans dat Blok opnieuw zo in de fout gaat vrijwel nihil. Hij had er dan ook weinig behoefte aan om de minister voor elke losse uitspraak om uitleg te vragen. Hij noemde de hele kwestie spottend de zomerrecesrel van 2018 en wil zo snel mogelijk "over tot de orde van de dag".

Motie van wantrouwen

Uiteindelijk steunden alleen SP, GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren de motie van wantrouwen van Denk-leider Kuzu. 50Plus aarzelde, maar gaf Blok uiteindelijk het voordeel van de twijfel.

Heeft Blok hierdoor schade opgelopen? Fresen: "Blok is niet langer de wat saaie, onberispelijke man. Hij kan zich geen fouten meer veroorloven, zeker niet op dit onderwerp."

Schade voor Nederland en voor zijn reputatie in het buitenland is er niet, heeft Blok gehoord van de verschillende ambassades. "In politiek Den Haag en in eigen land is hij er nog niet zomaar vanaf, maar in het buitenland heeft hij er niet of nauwelijks last van. Behalve dan misschien in Suriname, waar ze zijn excuses niet accepteren."