Experts: verdachte dubbele moord Maastricht ontoerekeningsvatbaar

De man die wordt verdacht van een dubbele moord in Maastricht in december, is volgens het Pieter Baan Centrum volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat kan betekenen dat hij geen celstraf hoeft uit te zitten. Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende zitting.

De 38-jarige Osama I. stak in december een man van 56 en een vrouw van 46 dood. De dochter van de doodgestoken vrouw raakte gewond, net als een 50-jarige man. De verdachte werd later op de avond aangehouden bij een moskee.

Eerder zat hij kort vast voor een mishandeling in een sportschool.

Black-out

Het Openbaar Ministerie vervolgt de man nu voor onder meer dubbele moord, gekwalificeerde moord en zware mishandeling. De in Syrië geboren I. ontkent niet. Hij zegt dat hij bij een van de steekpartijen een black-out had.

Deskundigen adviseren om de man een tbs-behandeling op te leggen. De advocaat van nabestaanden van de doodgestoken man verwacht dat de rechter dat advies overneemt, zegt hij tegen 1Limburg.

De zaak wordt begin volgend jaar inhoudelijk behandeld.