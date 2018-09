Zieke passagiers mogen in VS vliegtuig niet uit

Passagiers van een vliegtuig afkomstig uit Dubai mogen op JFK Airport in New York uit veiligheidsoverwegingen niet van boord. Een deel van de passagiers is ziek.

Volgens luchtvaartmaatschappij Emirates gaat het om ongeveer tien mensen, maar Amerikaanse media spreken van zeker honderd inzittenden.

De Airbus A380 van Emirates landde kort na 09.00 uur plaatselijke tijd. Er zijn 500 passagiers aan boord. Volgens ABC News is griep mogelijk de oorzaak.

Hulpvoertuigen

Op beelden van CBS is te zien hoe tientallen hulpvoertuigen zich rond het vliegtuig hebben verzameld. Inmiddels verlaten enkele passagiers het vliegtuig en stappen in bussen.

Een van de inzittenden schrijft op Twitter dat ze te horen hebben gekregen dat sommige passagiers ziek zijn geworden en dat ze op hun plaatsen moeten blijven zitten. De bemanning heeft het vliegtuig inmiddels verlaten.