32 verstekelingen op industrieterrein in Moerdijk ontdekt

Gisteren was het ook raak in het industriegebied. Toen sprongen zeven mensen uit Eritrea en Uganda uit een vrachtwagen. Zij zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

Het probleem met migranten in Moerdijk is aan de orde van de dag. Meestal zijn het Albanezen die in een vrachtwagen via zeehaven Moerdijk naar Engeland proberen te komen, meldt Omroep Brabant.

Burgemeester Klijs luidde vorige week de noodklok en heeft minister Grapperhaus om hulp gevraagd. Het politiehaventeam telt slechts drie agenten, waardoor het volgens Klijs onmogelijk is om de haven van Moerdijk veilig te houden.