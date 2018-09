Doodstraf geëist tegen hoge Saudische geestelijke

In Saudi-Arabië is de doodstraf geëist tegen een populaire islamitische geestelijke. Het is niet duidelijk waarvoor Salman al-Awda is aangeklaagd, maar volgens mensenrechtenorganisaties staat hij terecht vanwege voortdurende kritiek op de monarchie. Hij vindt dat die moderner moet worden.

Salman al-Awda heeft verscheidene boeken gepubliceerd en heeft meer dan 14 miljoen volgers op Twitter.

In de jaren negentig werd hij al eens veroordeeld tot bijna vijf jaar cel, omdat hij op religieuze gronden de Saudische regering had bekritiseerd.

Kroonprins

Kroonprins Mohammed bin Salman treedt hard op tegen hervormingsgezinde opponenten. Zo zijn de afgelopen jaren tientallen geestelijken, activisten, zakenmensen en prinsen opgepakt. Vaak zitten ze zonder aanklacht vast.

Een medewerker van Human Rights Watch verbaast zich dan ook niet over de zaak tegen de 62-jarige Salman al-Awda, maar hij zegt dat het eigenlijk nooit voorkomt dat de doodstraf wordt geëist.

De Saudische autoriteiten willen niet op de eis reageren.