Maximaal 214 klimmers per dag op overvolle Mont Blanc

Vanaf volgend jaar mogen maximaal 214 alpinisten per dag de Mont Blanc beklimmen. Met het quotum wil de burgemeester van het naastgelegen dorp Saint-Gervais-les-Bains de drukte aanpakken, die leidt tot overlast en zelfs vechtpartijen.

"Het is een moeilijk, maar goed besluit", zegt burgemeester Jean-Marc Peillex. "Want de Mont Blanc is een klim als geen andere. Je moet voorbereid zijn."

Het quotum geldt op de veelgebruikte Goûterroute. Het maximum van 214 klimmers staat gelijk aan het aantal slaapplaatsen in de berghutten langs de route. Alpinisten moeten hiervoor een reservering hebben, anders mogen ze niet beginnen aan de beklimming.

In mei stelde burgemeester Peillex al enige dagen een maximum in vanwege drukte in een van de berghutten.

Tent op bergtop

Afgelopen zomer probeerden dagelijks 300 tot 400 klimmers de top van de hoogste berg van West-Europa te bereiken. 16 van hen kwamen daarbij om het leven. Door het warme weer was de klim extra gevaarlijk, omdat de grond tot op grote hoogte ontdooide en er meer stenen naar beneden vielen.

De drukte op de 4810 meter hoge berg leidde volgens de Franse overheid tot spanningen onder de soms slecht voorbereide klimmers. Sommigen probeerden de berg op sportschoenen te beklimmen. Volgens burgemeester Peillex zette een toerist zelfs op de bergtop een tentje op.

Peillex klaagt al langer over het gedrag van klimmers. "Is het summum van respectloosheid bereikt? Hoe mensen bijna straffeloos dwaas kunnen blijven doen", zei hij eerder deze zomer op Twitter. Ook sprak hij van "gekken".