A20 bij Rotterdam tijdelijk dicht door wateroverlast

De snelweg A20 boven Rotterdam is vanmorgen in beide richtingen helemaal afgesloten geweest. De regen had de weg veranderd in een zwembad, schrijft RTV Rijnmond. De weg werd afgesloten tussen knooppunt Terbregseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Het water is weggezogen.

De Rotterdamse brandweer kreeg meer dan zestig meldingen gekregen van wateroverlast. Dat varieert van ondergelopen kelders tot straten die blank staan.

In de buurt van Rotterdam The Hague Airport is door de buien olie van een aantal bedrijven op de weg terechtgekomen.

Op de Lijnbaan in het centrum van Rotterdam zakte een veegwagen door de straat tegen een winkel aan door een sinkhole.