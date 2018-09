Weer Filipijnse burgemeester op Dutertes drugslijst gedood

In de Filipijnen is opnieuw een burgemeester gedood die op de drugslijst van president Duterte staat. Mariano Blanco werd doodgeschoten in zijn kantoor in de gemeente Ronda in het midden van het land.

De politie en de nationale anti-drugsdienst bevestigen dat de 59-jarige Blanco op de lijst staat van overheidsmedewerkers die worden verdacht van betrokkenheid bij drugshandel. Vanwege de verdenkingen werd hem een jaar geleden al het gezag afgenomen over de lokale politie.

De identiteit van de schutters is niet bekend. "Volgens getuigen stapten vier gewapende mannen bij het stadhuis uit een busje", zegt de politie tegen persbureau AFP. "De burgemeester lag daar te slapen in zijn kantoor." Het is niet duidelijk waarom hij daar de nacht doorbracht.

Bloedige drugsoorlog

Sinds mei zijn zeker zes burgemeesters en loco-burgemeesters in de Filipijnen gedood. In juli werd de burgemeester van Tanauan door een scherpschutter gedood tijdens een vlaggenceremonie bij het stadhuis.

Sinds het begin van de oorlog tegen drugs van president Duterte in 2016 zijn volgens de officiële politiecijfers 4410 verdachten van drugsgebruik of -handel gedood. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het aantal doden drie keer zo hoog is en dat burgerwachten ook mensen doden tegen wie geen bewijs is.

Tegenstander verscholen in senaat

Een van de grootste critici van Duterte houdt zich sinds gisteren schuil in de senaat. Senator Antonio Trillanes wil zo voorkomen dat hij wordt gearresteerd.

De 47-jarige oud-legerofficier beschuldigt Duterte van grootschalige corruptie en betrokkenheid bij drugshandel. De president weerspreekt de beschuldigingen.