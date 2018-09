Jos B. vliegt morgen naar Nederland

Jos B., de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, wordt morgen overgevlogen naar Nederland. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Madrid. Het is onduidelijk hoe laat B. aankomt in Nederland. Zodra hij in is geland, zal hij opnieuw worden aangehouden.

Uitlevering

Vorige week maandag werd bekend dat B. zijn uitlevering aan Nederland niet zou aanvechten. Daardoor werd het mogelijk hem snel naar Nederland te brengen.

De afgelopen dagen heeft de Spaanse politie lokale getuigen gehoord in de zaak. Dat gebeurde in samenwerking met een Nederlandse rechercheur en officier van justitie.

Tip

B. werd anderhalve week geleden na een tip van een Nederlander door de Spaanse politie gearresteerd bij het dorp Castellter├žol, zo'n 50 kilometer ten noorden van Barcelona. Hij leefde daar al enkele maanden in het bos bij een leefgemeenschap.

De 55-jarige B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, twintig jaar geleden op de Brunsummerheide. Dna-sporen op de kleding van de 11-jarige jongen wezen in zijn richting.