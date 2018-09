Pechtold: uitspraken Blok een minister onwaardig

Pechtold noemde de uitspraken bizar, onthutsend en schadelijk. De D66-voorman zei dat de minister van Buitenlandse Zaken er is om het ideaal van multi-etnische samenlevingen wereldwijd te bevorderen. "Als hij dat niet kan, als hij dat niet wil of hij daar niet in gelooft, past hij niet in het kabinet", zei Pechtold.

Ook oppositiepartijen hebben harde kritiek op Blok. Ook PvdA-leider Asscher vindt de uitlatingen een minister onwaardig. Volgens Asscher hebben ze veel mensen verdrietig gemaakt en heeft hij pijn veroorzaakt in Nederland.

SP-leider Marijnissen herhaalde de woorden van Bloks voorganger Zijlstra, die eerder dit jaar aftrad. Zijlstra zei toen dat de geloofwaardigheid van een minister van Buitenlandse Zaken boven elke twijfel verheven moet zijn. Marijnissen zette vraagtekens bij de geloofwaardigheid van Blok. "Met deze uitspraken helpt hij helemaal niemand."

Denk vindt dat een "polariserende minister niet helpt". Partijleider Kuzu wees erop dat Blok in 2004 als voorzitter van een Kamercommissie zich juist positief uitliet over de multiculturele samenleving.

Waarheid als een koe

PVV-leider Wilders zei dat de uitspraken van Blok juist een waarheid als een koe zijn. Volgens Wilders is het voor het eerst dat een VVD-bewindsman in de problemen komt, niet omdat hij loog, maar omdat hij eerlijk zei wat hij vond. "Waarom heeft hij zijn woorden weer ingeslikt?"

Wilders denkt dat Blok meende wat hij zei, maar volgens de PVV-voorman heeft Blok geen ruggengraat.