Grote actie Belgische politie tegen mensensmokkel: 21 arrestaties

De Belgische politie heeft vannacht bij een grote actie tegen mensensmokkel 21 migranten opgepakt. De meesten komen uit Eritrea. Bij de actie op een parkeerplaats langs een Vlaamse snelweg was ook minister Jambon van Binnenlandse Zaken aanwezig.

De actie was volgens Jambon niet gericht tegen de migranten zelf, maar tegen een netwerk van mensensmokkelaars. "De transmigranten zijn ook maar sukkelaars op zoek naar een beter leven. Degene die daar grof geld aan verdienen zijn de inzet van onze strijd", zegt hij tegen de VRT.

Telefoons uitgelezen

De politie-actie was op de parkeerplaats van Kruibeke in Oost-Vlaanderen. De gearresteerde migranten werden ondervraagd en hun telefoons werden uitgelezen. "Op die manier proberen we de netwerken van mensensmokkelaars in kaart te brengen om zo de echte criminelen op te pakken", aldus Jambon.

Het overgrote deel van deze groep migranten vraagt geen asiel aan in België. Ze proberen in vrachtwagens te kruipen en zo in Groot-Brittannië terecht te komen. De mensensmokkel leidt regelmatig tot overlast. Vorige week was er op een parkeerplaats langs de snelweg nog een schietpartij tussen migranten, waarbij twee mensen gewond raakten.

De Belgische overheid probeert de overlast te beperken door regelmatig parkeerplaatsen af te sluiten, bewakers in te zetten of met politieacties zoals vannacht.

Engeland te aantrekkelijk

Maar volgens de Belgische politie is dat niet genoeg en moet ook Groot-Brittannië iets doen. "Daar moet een oplossing komen, want het is nog altijd te aantrekkelijk voor transmigranten om in die richting te trekken", zegt korpschef Wim Pieteraerens van het politiedistrict Temse-Kruibeke.

Ook minister Jambon wil dat de Britten zich harder opstellen. "Zolang men in het Verenigd Koninkrijk zonder zelfs legaal in het land te zijn in de reguliere economie kan werken, zal de druk hoog blijven om daar te geraken."

Bij de politieactie was ook een cameraploeg aanwezig van de Britse omroep BBC. De journalisten maken een reportage over de Belgische aanpak van illegale migratie.