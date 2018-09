Wekdienst 5/9: uitreiking 3FM Awards en minister Blok wacht zwaar debat

En dan nog even dit:

In bossen en weides in Noord-Oostenrijk loopt al dagen een kangoeroe rond. Inwoners van de regio Mühlviertel zeggen dat ze het dier hebben gezien. Maar bij dierentuinen en fokkers in de omgeving mist niemand een kangoeroe, blijkt uit navraag van de politie.

Het is nog niet gelukt om het dier te vangen en daardoor is het onduidelijk om wat voor kangoeroe het gaat. Vermoedelijk is het een Bennett-boomkangoeroe. Die kan prima overleven in Oostenrijk, ook als het wat kouder wordt.

Bekijk de beelden van de mysterieuze kangoeroe: