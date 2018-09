Duitser Manfred Weber wil Juncker opvolgen als commissievoorzitter

Een groot nadeel van kandidaat Weber is dat hij geen ervaring heeft als premier of minister. De Duitser, lid van de CSU in Beieren, vindt dat zelf geen nadeel. "Rutte had ook geen ervaring voordat hij premier werd, ja hij was staatssecretaris geweest en had de fractie geleid, maar niemand wist of hij het als premier goed zou doen. Maar zo werkt de democratie, je kiest leiders omdat je denkt dat ze de problemen kunnen aanpakken."

Weber wil net als Juncker dat de volgende commissie een politieke commissie wordt. Hij wil minder macht voor de Europese ambtenaren en wil de luiken in Brussel opengooien. Zo wil hij geen wazige formuleringen over onderhandelingen met Turkije, waarbij er veel voor de b├╝hne wordt gesproken. Volgens Weber moet de volgende Europese Commissie gewoon zeggen 'we stoppen ermee'.