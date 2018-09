Speciale eenheid Noorse politie zoekt vermiste Arjen Kamphuis in Noorwegen

Een speciale eenheid van de Noorse politie zoekt naar de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis. De agenten verzamelen informatie van hotels, alternatieve routes en telecommunicatie en ondervragen mensen die mogelijk ontbrekende informatie hebben, schrijft de Noorse omroep NRK.

De Noorse politie begon zondag met zoeken en schaalt nu op door de speciale eenheid Kripos in te zetten. De 47-jarige cybersecurityspecialist werd op 20 augustus voor het laatst gezien in een hotel in de plaats Bodø. Twee dagen later zou hij terugvliegen naar Amsterdam en weer aan het werk gaan, maar verscheen daar niet.

Kamphuis is een ervaren hiker. Zijn vrienden en familie maken zich ernstig zorgen en vinden het niks voor hem om afspraken te missen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met de lokale autoriteiten.

Kamphuis woont en werkt in Amsterdam. Eerder was hij consultant voor WikiLeaks.