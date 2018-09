Twaalf Gouden Kalf-nominaties voor Bankier van het Verzet

De organisatie van het Nederlands Film Festival heeft de Gouden Kalveren-nominaties bekendgemaakt. Het historische drama Bankier van het Verzet kreeg twaalf nominaties, een record.

De film van Joram Lürsen over verzetsheld Walraven van Hall is onder meer genomineerd in de categorieën beste film en beste regie. Verder werd als beste acteur Jacob Derwig genomineerd, en Pierre Bokma en Fockeline Ouwerkerk voor hun bijrollen.

Eerder werd al bekend dat de film is genomineerd voor de publieksprijs van het Gouden Kalf. Dat is het enige Kalf dat niet door een jury wordt toegekend. Die jury bestaat uit vakgenoten, zoals Gouden Kalf-winnaars uit het verleden.

Hendrik Groen

Als beste acteur in een televisiedrama is Kees Hulst genomineerd voor zijn rol in de populaire serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen, Olga Zuiderhoek maakt kans op een Gouden Kalf voor haar rol in dezelfde serie. Ook 'Juf Ank' (Ilse Warringa) uit de serie De Luizenmoeder is genomineerd als beste tv-actrice.

De film In Blue maakt ook in vier categorieën kans op een Kalf. De uitreiking van de filmprijzen is op 5 oktober, aan het slot van het Nederlands Film Festival in Utrecht.