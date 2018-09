Marip Lu (17) wist na zes jaar te ontsnappen aan haar verkrachters

Marip Lu is zeventien als ze wordt ontvoerd en verkocht. Het meisje uit Myanmar belandt in een jarenlange hel: ze wordt door een Chinese familie gebruikt als seksslaaf en werkster.

Nu, bijna anderhalf jaar na haar ontsnapping, vertelt ze haar gruwelijke verhaal aan het Amerikaanse persbureau AP. Over de geregelde verkrachtingen, de pakken slaag die ze kreeg en ook over haar zoontje, dat ze in China moest achterlaten.

Marip Lu's lijdensweg begint in september 2011 als ze de grens in het noorden van Myanmar oversteekt, omdat ze een baantje kan krijgen in een barbecuerestaurant. Haar moeder had haar afgeraden te gaan. "Je bent nog te jong", had ze gezegd. "Je bent Myanmar nooit uit geweest. Je bent nog nooit ergens alleen naartoe gegaan."

In China eet ze een kom noodles. Al snel wordt ze duizelig. Haar zicht wordt wazig en ze verliest het bewustzijn.

Gedwongen huwelijk met zwakbegaafde zoon

Als ze weer bijkomt, zit ze achter op een rode motorfiets. Een dikkige man houdt haar met een hand vast. Ze zoekt naar haar telefoon, maar die is verdwenen. Net als haar identiteitsbewijs en het beetje geld dat ze had meegenomen.

Ergens in China wordt ze eerst in een bus gestopt en later nog in een auto. Een paar dagen duurt de reis, totdat ze aankomt bij een huis waar een echtpaar van middelbare leeftijd haar enthousiast onthaalt.

Marip Lu heeft geen idee waar ze is en ze kan het ook niet vragen, want ze spreekt hun taal niet.

Zes jaar lang woont ze bij dat gezin in de provincie Hunan, 2700 kilometer van haar woonplaats vandaan. Vader en moeder dwingen haar te trouwen met hun verstandelijk beperkte zoon, die meer interesse heeft in zijn tv dan in haar.