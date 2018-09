China investeert (alweer) 60 miljard in Afrika. Hoe slim is dat?

"Natuurlijk brengt lenen altijd risico's met zich mee", zegt correspondent Bram Vermeulen. Wat dat betreft zijn westerse instellingen volgens hem niet heel anders dan China. "Zo heeft het IMF in Mozambique geëist dat het land zijn economie internationaal openstelde. Daardoor is er nu in heel Mozambique niet één bedrijf meer met een Mozambikaanse directeur."

Toch is China voor Afrikaanse landen volgens hoogleraar Jan Abbink een veel minder toegankelijke geldschieter. "Westerse landen en instellingen geven om de zoveel tijd schuldenverlichting, en kijken naar de reële behoeften van een land", zegt hij. "China doet dat niet. Zoals de ex-gouverneur van de Nigeriaanse Centrale Bank Lamido Sanusi twee jaar geleden zei: 'China is primair in Afrika aanwezig uit eigenbelang.'"

Propaganda-oorlog

Uiteraard zijn grote infrastructuurprojecten goed voor de Afrikaanse economie, zegt Bram Vermeulen. "Wat ik met mijn eigen ogen zie", zegt hij, "is dat de Chinezen het gezicht van Afrika enorm hebben veranderd, vaak ten goede. Boeren kunnen met de trein hun goederen afzetten op markten waar ze eerst geen onderdeel van waren. Dat verandert mensenlevens."

"Toch zal in elk geval een aantal Afrikaanse leiders op de top de voorwaarden voor Chinese leningen ter sprake hebben gebracht", veronderstelt Abbink. "Ze moeten goed kijken naar de langetermijnrisico's die ze lopen en overwegen of het makkelijk te verkrijgen geld uit China die risico's waard is."

"Uiteindelijk is de manier waarop gesproken wordt over de Chinese investeringen, ook enigszins een propaganda-oorlog geworden", merkt Vermeulen. Critici in het Westen wijzen op enorme risico's, China heeft het over 'win-win'. "Uiteindelijk", zegt hij, "zijn de Chinese investeringen in Afrika een vorm van zakendoen. Zoals wij in het Westen ook zakendoen."