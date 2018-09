Man schiet zichzelf in arm en been; politie ontdekt nog meer wapens in woning

In Rotterdam heeft een man zichzelf gisteravond per ongeluk in zijn hand en been geschoten. Agenten ontdekten vervolgens nog meer wapens en ook drugs in de woning.

De 31-jarige man uit Schiedam belde zelf de hulpdiensten nadat hij zichzelf had neergeschoten. Hij is opgenomen in het ziekenhuis, schrijft RTV Rijnmond.

Handgranaat

Bij het doorzoeken van het huis stuitte de politie op een handgranaat. Het explosief is veiliggesteld door de Explosieven Opruimingsdienst. Verder vonden agenten nog een tweede vuurwapen, een kilo xtc-pillen, twee kilo amfetamine en contant geld.

De Schiedammer is aangehouden. De politie onderzoekt waar de drugs en wapens vandaan kwamen en wat de rol van de 31-jarige hierbij was.