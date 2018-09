'Laat uitgeprocedeerde asielzoeker met baan in Duitsland blijven'

Als je door de enorme hallen van Samson loopt, waar ze meetapparatuur en ventielen maken voor de industrie, zie je tussen de 1800 Duitse werknemers inderdaad ook veel migranten. Maar makkelijk is het niet voor ze om de opleiding te volgen, vertelt trainingscoördinator Michael Hintz.

"De grootste uitdaging is toch wel de Duitse taal. Die is moeilijk te leren, ook voor mij als Duitser. Maar deze mensen komen uit Syrië, Somalië, Algerije. Het kost ze echt veel moeite, met name om de Duitse termen voor allerlei technische apparatuur te leren."

Land weer uit

Een groot probleem voor het Duitse bedrijfsleven is dat veel migranten uiteindelijk het land toch weer moeten verlaten, ook al hebben ze een baan en een begin van een bestaan opgebouwd. Per deelstaat loopt de termijn uiteen, maar meestal is het dulden van vreemdelingen die geen asiel krijgen, na twee jaar voorbij.

Doodzonde, vinden ze bij Samson. Hintz: "In het Duitse bedrijfsleven is er een enorm tekort aan vakkrachten. Het zou fantastisch zijn als de vluchtelingen die wij opleiden hier zouden mogen blijven. Wij bij Samson kunnen dit soort mensen heel goed gebruiken."

Het bedrijf gaat zelfs zo ver dat het advocaten meestuurt als een vluchteling naar de rechtbank moet om te pleiten voor een verlenging van zijn tijdelijke verblijfsvergunning of als uitzetting dreigt, zegt het hoofd personeelszaken. Hoe zou de Duitse politiek haar kunnen helpen?

"Ik pleit ervoor dat de overheid veel meer kijkt naar individuele gevallen. Niet zeggen: 'na twee jaar weg, want je tijd is voorbij'. Nee, goed uitzoeken of individuele mensen iets toevoegen aan de Duitse economie en samenleving, en zo ja: geef ze een verblijfsvergunning voor onbeperkte tijd."

Maar dit gaat de regering vooralsnog veel te ver. Berlijn ziet andere wegen om het tekort aan vakkrachten aan te pakken. Daarbij hoopt men de eerste plaats om in Duitsland zélf meer jongeren te interesseren voor technische beroepen. En verder zou de arbeidsmarkt opener moeten worden voor werknemers uit andere landen in de Europese Unie als het gaat om tekorten in specifieke branches.