Utrechts kandidaat-raadslid verdacht van acht plofkraken

Een Utrechter die bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen op de kieslijst stond van de lokale partij Stadsbelang Utrecht, wordt verdacht van betrokkenheid bij acht plofkraken. Het Openbaar Ministerie zei dat vandaag in de rechtszaak tegen Steven K., meldt RTV Utrecht.

K. werd in februari opgepakt na een mislukte plofkraak bij een supermarkt in Druten. Nog voordat de pinautomaat kon worden opgeblazen, werd hij samen met twee andere verdachten aangehouden. De drie zitten sindsdien vast.

Vandaag bleek dat het OM de mannen niet alleen verdenkt van de mislukte plofkraak in Druten, maar ook van kraken in Leersum, Zetten, Didam, Vuren, Boxmeer en Made.

Stadsbelang baalt

Voorman Cees Bos van Stadsbelang Utrecht liet na de aanhouding van K. weten enorm te balen. Hij noemde de verdenking verschrikkelijk voor de partij.

"Ik had een positief en goed beeld van deze jongen. Hij heeft verschrikkelijk goed geholpen bij de verkiezingen in 2014 en plakte ook posters voor ons. In die zin voel ik me wel belazerd, mocht hij inderdaad schuldig blijken."

K. stond op plek tien op de kieslijst van de lokale partij. Nog voor de verkiezingen beloofde hij al aan Bos dat hij afstand zou doen van zijn zetel, mocht hij gekozen worden. De partij haalde één zetel.