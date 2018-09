Spanje stopt levering bommen aan Saudi-Arabië vanwege oorlog Jemen

Spanje heeft de levering van bommen aan Saudi-Arabië stopgezet vanwege zorgen over het gebruik ervan in Jemen. Het Spaanse ministerie van Defensie bevestigt het nieuws tegen Spaanse media, maar maakt geen details bekend.

Spanje sloot in 2015 een overeenkomst met Saudi-Arabië over de verkoop van 400 lasergestuurde bommen. Daarvoor werd 9,2 miljoen euro betaald. De Spaanse regering van premier Sánchez wil de overeenkomst nu annuleren en het geld teruggeven. Volgens Amnesty International is Spanje een van de belangrijkste leveranciers van oorlogsmaterieel aan de Golfstaat.

Schoolbus

Saudi-Arabië vecht in de bloedige Jemenitische burgeroorlog in een coalitie met soennitische bondgenoten tegen de door Iran gesteunde sjiitische Houthi-rebellen. Onlangs erkende Saudi-Arabië dat een luchtaanval van de coalitie op een schoolbus in Jemen, waarbij vorige maand tientallen kinderen omkwamen, militair gezien niet gerechtvaardigd was.

Mensenrechtenorganisaties veroordelen de verkoop van wapens door westerse landen aan Saudi-Arabië al langer. De Verenigde Naties sluiten niet uit dat er in Jemen door beide partijen oorlogsmisdaden zijn gepleegd sinds het uitbreken van het conflict in maart 2015. Volgens de VN is de oorlog in Jemen, waar meer dan 22 miljoen mensen eerste levensbehoeften tekortkomen, momenteel de ernstigste humanitaire crisis ter wereld.