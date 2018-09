Ten Broeke neemt afscheid uit 'glazen huis' van de Tweede Kamer

Han ten Broeke (VVD) heeft afscheid genomen als Tweede Kamerlid. Voorzitter Arib las zijn afscheidsbrief voor, terwijl Ten Broeke zelf voor de laatste keer in de Kamerbankjes zat. Dat is de gebruikelijke manier van afscheid nemen in het parlement.

In zijn brief refereerde Ten Broeke maar zijdelings aan de kwestie die hem de politieke kop kostte. Vorige week werd bekend dat een medewerkster van de fractie hem in 2013 had beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ten Broeke zei daar vorige week over dat er sprake was van een kortdurende intieme relatie, die ongelijkwaardig en fout was, maar waarbij niets onoorbaars is gebeurd. De twee hadden besloten de zaak te laten rusten, maar vorige week kwam het toch naar buiten.

Ieder zijn eigen waarheid

"Soms kan een situatie ontstaan in het leven van mensen waarin zij tegenover elkaar komen te staan", schrijft Ten Broeke nu. "Ieder met zijn eigen waarheid. Waarna zij besluiten elkaar die waarheid te gunnen, er een streep onder te zetten en door te gaan met hun levens."

Volgens Ten Broeke was zoiets in een andere werkomgeving waarschijnlijk werkbaar geweest. "Maar niet in ons glazen huis, waar oordelen en veroordelingen op de loer liggen."

13 jaar

Een zetel in de Tweede Kamer was al een droom voor Ten Broeke toen hij 13 jaar oud was. Omdat hij te jong was voor een lidmaatschap van de jongerenafdeling JOVD, werd hij maar meteen lid van de grote VVD.

Uiteindelijk bracht hem dat inderdaad in het parlement, als gewaardeerd woordvoerder Buitenlandse Zaken en Defensie. "Dit is de brief die ik niet hoopte te schrijven, en zeker niet om deze reden."

Ten Broeke wordt morgen opgevolgd door Tobias van Gent, universitair docent geschiedenis en politieke wetenschappen. Hij is nu nog lid van Provinciale Staten van Zeeland voor de VVD.