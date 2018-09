WhatsApp waarschuwt iPhone-gebruikers voor verdachte websites

WhatsApp legt niet uit hoe het de url beoordeelt en wanneer een link als verdacht wordt aangemerkt. De NOS heeft het bedrijf gevraagd om meer informatie.

De Fraudehelpdesk laat in een reactie weten het probleem van verdachte linkjes te herkennen. "Het gebeurt bijvoorbeeld dat mensen een valse betaallink krijgen toegestuurd." Hoeveel slachtoffers hiermee worden gemaakt, is onduidelijk. Wel heeft de helpdesk dit jaar tot nu toe 150 meldingen over fraude via WhatsApp-linkjes binnengekregen. "Dat is vaak zo'n 10 procent van het totale aantal."

De nieuwe iOS-versie van WhatsApp, 2.18.90, toont daarnaast vanaf nu in meldingen de afbeeldingen en gifjes die naar gebruikers worden gestuurd.