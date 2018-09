'Uitval kerncentrale Borssele kost 10 miljoen per maand'

De uitval van de kerncentrale in Borssele, die nu een maand duurt, heeft tot dusver minstens 10 miljoen euro gekost. Dat heeft Omroep Zeeland berekend op basis van jaarcijfers en andere gegevens.

De kerncentrale werd begin vorige maand stilgelegd na een elektronische storing in het systeem dat de reactor beveiligt. De zogenoemde hoofdkoelmiddelpompen zijn defect en moeten vervangen worden. Die klus duurt langer dan verwacht. Eigenlijk had de centrale twee weken geleden alweer moeten draaien, maar de verwachting is nu dat dat op z'n vroegst in oktober zal zijn.

EPZ, de eigenaar van de kerncentrale, wil niet bevestigen dat de uitval 10 miljoen euro per maand kost. "Daar doen wij nooit mededelingen over. Maar op dit moment maken wij geen stroom, dus dat betekent dat wij daar financieel geen baat bij hebben", aldus een woordvoerder.

Anti-kernenergieorganisatie Laka vermoedt dat het bedrag klopt. "Wij hebben eens een berekening gemaakt op basis van een schadevergoeding die EPZ had ingediend bij een leverancier toen een generator het begaf. Daaruit was af te leiden dat de inkomstenderving vanwege uitval op zo'n tien miljoen euro per maand lag."