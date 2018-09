Minderjarige meldt zich bij politie na incident luchtbuks

Een minderjarige verdachte van een incident met een luchtbuks zondag in Zwaag (Noord-Holland), heeft zich gisteravond in het bijzijn van zijn ouders bij de politie gemeld. Bij het incident raakte een 4-jarige kleuter ernstig gewond nadat hij was beschoten met een luchtbuks.

De kleuter was zondagmiddag aan het buiten spelen met vriendjes, toen hij ineens pijn kreeg in zijn borst en benauwd werd. Zijn moeder bracht hem naar het ziekenhuis. Daar werd ontdekt dat er een kogel van een luchtbuks in zijn borst zat. Het jongetje liep onder meer een klaplong op. Hij ligt nog in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. Naar de schutter werd tevergeefs gezocht.

De politie onderzoekt welke rol de verdachte heeft gespeeld en doet nog geen mededingen over zijn identiteit. Ook is de politie nog steeds op zoek naar getuigen.