Man deelt agent kopstoot uit na ruzie over kat

Een 57-jarige man uit Middelburg is aangehouden omdat hij een politieagent een kopstoot probeerde te geven. Aanleiding was een ruzie over een kat.

De Middelburger had de kat van de buren in zijn huis en hij was niet van plan het dier terug te geven. Agenten kwamen bij de man aan de deur, maar hij wilde ze in eerste instantie niet binnenlaten. Toen de agenten dreigden de voordeur te forceren, deed de man alsnog open en deelde hij een kopstoot uit. Een agent kon de aanval nog net ontwijken, meldt Omroep Zeeland.

De man werd opgepakt, maar verzette zich bij zijn arrestatie zo hevig dat de agenten hem met gebruik van geweld hebben geboeid en vastgezet.

De agent die de kopstoot ontweek doet aangifte van poging tot zware mishandeling. De kat is weer terug bij de eigenaar.