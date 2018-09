Woedende betogers eisen herstel van afgebrand museum Rio de Janeiro

Demonstranten zijn in Rio de Janeiro de straat opgegaan uit boosheid over de brand die zondagnacht het belangrijkste museum van Brazilië in de as legde. Vrijwel de gehele collectie van het Nationale Museum kan als verloren worden beschouwd.

De honderden betogers probeerden het terrein van het museum op te komen, maar werden door de oproerpolitie tegengehouden. Bij kleine schermutselingen zetten agenten ook traangas in.

De woede over de verwoestende brand is groot, zei de rector van de universiteit van Rio de Janeiro, tevens beheerder van het museum, tegen persbureau Reuters. "We wisten allemaal dat het gebouw kwetsbaar was."

Hij beklaagde zich verder over het gebrek aan overheidsfinanciering. Ironisch genoeg had het museum in juni een miljoenenlening gekregen voor onder meer het verbeteren van de brandpreventie, maar het geld was nog niet uitgekeerd.

Een demonstrant vertelde dat ze afscheid kwam nemen van het museum en wil vechten voor de restauratie: