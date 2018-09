Honderden migranten gered voor Spaanse kust

Voor de kust van Zuid-Spanje zijn meer dan zeshonderd migranten gered. Het ging om twee groepen, die met houten boten probeerden aan land te komen.

De ene groep, van bijna tweehonderd mensen, dreef stuurloos in de Straat van Gibraltar, de andere werd in het westen van de Middellandse Zee ontdekt. Voor zover bekend zijn alle opvarenden aan land gebracht. Ze zijn opgevangen in Andalusiƫ.

Onduidelijk is waar de migranten vandaan komen.

Het aantal mensen dat via de Middellandse Zee het Europese vasteland wil bereiken, is de afgelopen tijd afgenomen, maar de stroom migranten richting Spanje nam juist toe.