Nederlandse astronome vandaag naar Noorse koning voor prestigieuze prijs

Een gekkenhuis was het de afgelopen dagen voor Ewine van Dishoeck. Honderden mails met felicitaties van over de hele wereld, talloze interviews, een congres in Wenen en vandaag is ze in Oslo waar haar een ontmoeting met de Noorse koning wacht. Het is ook uniek: in een week tijd is de Nederlandse astronome beëdigd als voorzitter van de IAU, de Internationale Astronomische Unie - zeg maar de FIFA van de sterrenkunde - en krijgt ze ook nog de prestigieuze Kavli Prijs voor astrofysica.

De onderscheiding is na de Nobelprijs zo'n beetje de hoogste prijs die een sterrenkundige boven de schouw kan hangen. Van Dishoeck krijgt hem voor haar baanbrekende onderzoek naar hoe sterren en planeten worden geboren. Ze ontvangt de prijs vandaag in Oslo - een medaille, een document en een geldprijs van 1 miljoen dollar - in het bijzijn van koning Harald.

"Ik ben wel een week bezig geweest met het beantwoorden van alle felicitaties", vertelt ze. "Deze weken zijn wel heel speciaal, met de Kavli Prijs en het voorzitterschap van de IAU. Zulke weken maak ik waarschijnlijk mijn leven lang niet meer mee."