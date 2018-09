Belgische politie oefent alleen nog met nepwapens

De Belgische politie mag alleen nog maar oefenen met nepwapens. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon besloten naar aanleiding van een ongeluk met een agent van de Speciale Eenheden.

De agent werd tijdens een oefening in april neergeschoten. Dat kon gebeuren omdat er een kogel in het magazijn van een van de wapens was blijven zitten. De agent werd in zijn buik geraakt en is voor de rest van zijn leven gehandicapt. Na het ongeluk werden alle schietoefeningen bij de politie in Belgiƫ stilgelegd.

Geen levens in gevaar brengen

Jambon heeft nu een brief geschreven naar de politiekorpsen waarin staat dat er geen echte wapens meer gebruikt mogen worden. "Bij de oefeningen ligt de nadruk op tactiek. Dan willen we geen levens in gevaar brengen door echte wapens te gebruiken", zegt een woordvoerder van de minister in de Belgische media.

De vakbonden in Belgiƫ verwachten geen problemen. "De grote wapenfabrikanten hebben van elk wapen een oefenvariant die qua gewicht en afmetingen overeenkomt met de echte wapens."