Archeologische topvondst: vogelschaal die in 4e eeuw als urn diende

Bij Leiden lag toen de noordelijkste grens van het Romeinse rijk. Mogelijk is de schaal geschonken aan een Germaans stamhoofd. Proos: "De loyaliteit van de wilde stammen aan de noordkant kon gekocht worden met goud of met sieraden of met bijzondere voorwerpen. En dit was toen een heel bijzonder voorwerp vanwege die kop."

Resten van crematies

Vanaf het jaar 260 trokken de Romeinen zich terug uit de Hollandse kuststreek. Waarom is niet duidelijk. En het is ook niet bekend wat er daarna gebeurde in dat gebied. Tot nu toe waren er amper aanwijzingen dat er na het jaar 300 nog mensen woonden. Maar deze vogelschaal levert daar bewijs voor. Hij is aan het begin van de vierde eeuw gebruikt. Niet om handen te wassen, maar om de resten van crematies in op te vangen. In de schaal zat de as van twee mannen en een vrouw.

Er lagen ook verbrand glas en brons in, en kammen gemaakt van hertengewei. Proos: "Dat was onderdeel van de rites, ze gaven dat aan de doden mee op de brandstapel als uitrusting voor het hiernamaals."

De kammen waren maar gedeeltelijk verbrand en daardoor konden ze precies worden gedateerd. En zo kon worden vastgesteld dat er rond 330 mensen leefden in de kuststreek bij Leiden, en dat ze daar ook hun doden cremeerden.